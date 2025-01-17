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Царьград

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19 русских туристов пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом на Шри-Ланке

19 русских туристов пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом на Шри-Ланке

Ada Derana сообщил предварительное число пострадавших туристов из России и обстоятельства ДТП с автобусом на Шри-Ланке.

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