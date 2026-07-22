iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

20 000 мАч, 22,5 Вт и максимальная безопасность — всего 20 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

20 000 мАч, 22,5 Вт и максимальная безопасность — всего 20 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

Это первая модель Xiaomi, которая отвечает требованиям нового китайского стандарта безопасностиXiaomi запустила продажи своего первого мобильного аккумулятора, соответствующего новому китайскому стандарту безопасности для пауэрбанков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии