20 000 мАч, 22,5 Вт и максимальная безопасность — всего 20 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

Это первая модель Xiaomi, которая отвечает требованиям нового китайского стандарта безопасностиXiaomi запустила продажи своего первого мобильного аккумулятора, соответствующего новому китайскому стандарту безопасности для пауэрбанков.
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