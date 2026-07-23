Turkish Airlines не пустила русскую туристку с шенгеном на рейс до Венеции

Европейская система отказалась подтверждать действующую визу женщины.Авиакомпания Turkish Airlines отказала туристке из России с действующей шенгенской визой в посадке на рейс из Стамбула в Венецию, сославшись на сбой в европейской системе контроля въезда EES (Entry Exit System).
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