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Технолог Бурматнов: не стоит слишком демонизировать обычный хлеб

Технолог Бурматнов: не стоит слишком демонизировать обычный хлеб

Производители и маркетологи предлагают потребителям широкий спектр товаров, которые якобы являются более полезными, низкокалорийными, витаминизированными, чем привычные и знакомые всем с детства продукции.

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