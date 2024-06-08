Технолог Бурматнов: не стоит слишком демонизировать обычный хлеб

Производители и маркетологи предлагают потребителям широкий спектр товаров, которые якобы являются более полезными, низкокалорийными, витаминизированными, чем привычные и знакомые всем с детства продукции.
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