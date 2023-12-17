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Джимми Батлер исполнил победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»

Джимми Батлер исполнил победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»

«Майами» в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 118:116. Форвард «Хит» Джимми Батлер стал автором победного броска под сирену – разобрался в изоляции с Коби Уайтом и исполнил фирменный дальний 2-очковый после степбэка.

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