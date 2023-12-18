Кто «грел уши» в кабинете главкома ВСУ и почему это минус для Зеленского

Прослушка, найденная в кабинете у главкома ВСУ Залужного и ряда сотрудников аппарата его обеспечения дает повод говорить о выходе и без того серьезного напряжения по линии главком ВСУ–президент Украины на качественно новый уровень, когда обе стороны публично меряются возможностями.