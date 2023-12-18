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Кто «грел уши» в кабинете главкома ВСУ и почему это минус для Зеленского

Кто «грел уши» в кабинете главкома ВСУ и почему это минус для Зеленского

Прослушка, найденная в кабинете у главкома ВСУ Залужного и ряда сотрудников аппарата его обеспечения дает повод говорить о выходе и без того серьезного напряжения по линии главком ВСУ–президент Украины на качественно новый уровень, когда обе стороны  публично меряются возможностями.

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