Кто «грел уши» в кабинете главкома ВСУ и почему это минус для Зеленского

Прослушка, найденная в кабинете у главкома ВСУ Залужного и ряда сотрудников аппарата его обеспечения дает повод говорить о выходе и без того серьезного напряжения по линии главком ВСУ–президент Украины на качественно новый уровень, когда обе стороны публично меряются возможностями.
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