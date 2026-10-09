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Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу будут дождь и порывистый ветер

Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу будут дождь и порывистый ветер

В пятницу в Москве ожидаются дождь, порывистый ветер и температура до +17 градусов. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

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