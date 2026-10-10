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60 часов ровно — ещё не превышение: как платформы ограничивают работу самозанятых с одним заказчиком

С 1 октября платформы ограничивают систематическую работу физлица на одного заказчика. Но постановление Правительства говорит не о «60 часах и более», а о превышении 60 часов в каждом из шести месяцев подряд.

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