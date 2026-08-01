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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» покупает Гимараэса у «Ньюкасла» за 70+10 млн фунтов (ESPN Brasil)

« Арсенал » оформил трансфер  Бруно Гимараэса из « Ньюкасла ».  Лондонский клуб заплатит 70 миллионов фунтов за 28-летнего полузащитника, сообщает ESPN Brasil.

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