Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможно...

Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможность стрелять из винтовок на ходуНедавно Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получила крупный патч, который исправил многочисленные ошибки, улучшил освещение и привнес ряд других приятных нововведений в игры: источник.