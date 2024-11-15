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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможно...

Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможно...

Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможность стрелять из винтовок на ходуНедавно Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получила крупный патч, который исправил многочисленные ошибки, улучшил освещение и привнес ряд других приятных нововведений в игры: источник.

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