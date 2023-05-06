Вратарь «Нью-Джерси» Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной». В обеих играх он был заменен

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«Девилс» уступили «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2). 22-летний швейцарец пропустил 4 шайбы (все – во втором периоде), после чего уступил место в воротах Витеку Ванечеку.