Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Вратарь «Нью-Джерси» Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной». В обеих играх он был заменен

«Девилс» уступили «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2).  22-летний швейцарец пропустил 4 шайбы (все – во втором периоде), после чего уступил место в воротах Витеку Ванечеку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх