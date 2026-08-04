Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Военный раскрыл место запуска дронов ВСУ по Подмосковью

Военный раскрыл место запуска дронов ВСУ по Подмосковью

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Корякин
Дандыка раскрыл? И что изменилось?
Ответить
1 м.