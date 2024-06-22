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Александр Церковный о продлении контракта с Паскуалем: «Обоюдное, очень закономерное и правильное решение»

Испанский специалист продолжит тренировать санкт-петербургскую команду в сезоне-24/25. «То, что на данный момент представляет из себя «Зенит» с точки зрения системы клуба, было сделано вместе с Хави на протяжении его работы в Санкт‑Петербурге.

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