Александр Церковный о продлении контракта с Паскуалем: «Обоюдное, очень закономерное и правильное решение»

Испанский специалист продолжит тренировать санкт-петербургскую команду в сезоне-24/25. «То, что на данный момент представляет из себя «Зенит» с точки зрения системы клуба, было сделано вместе с Хави на протяжении его работы в Санкт‑Петербурге.