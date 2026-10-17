Первый танкер с российским дизелем уже отгружен из порта Дикси, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Марине Ким в «Соловьев Live».
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Интересно и где находится порт Дикси в России? Про такой не слышал. Может порт Диксон?