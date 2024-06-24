В Самаре системный администратор может зарабатывать до 270 000 рублей

Самарцам рассказали о зарплатном максимуме системного администратора.Системные администраторы в Самаре, как и во многих других регионах России, продолжают быть в центре внимания специалистов и аналитиков, исследующих зарплатные предложения.
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