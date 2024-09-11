Трагедия в Куртамыше: 44-летний мужчина убил мать своей сожительницы

В Куртамыше произошла трагедия, унесшая жизнь 67-летней женщины. Следственный комитет России по Курганской области предъявил обвинение 44-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.
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