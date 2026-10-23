Шинная компания Ikon Tyres представила масштабное обновление своего продуктового портфеля.В ходе презентации был анонсирован запуск шин нового бренда бюджетного сегмента Credo, производство которых наладят на заводе во Всеволожске.
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