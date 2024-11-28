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FT: Киев потребовал больше оружия в ответ на предложение США снизить призывной возраст

FT: Киев потребовал больше оружия в ответ на предложение США снизить призывной возраст

Вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергла предложение США снизить мобилизационный возраст и призвала Вашингтон предоставить больше оружия для ВСУ, сообщает Financial Times.

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