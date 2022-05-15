Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Эксперт Ник Райт: «Лучший игрок «Мэверикс» лучше, чем два лучших игрока «Санз» вместе взятые»

Известный эксперт Ник Райт считает, что у «Далласа» Луки Дончича хорошие шансы выиграть 7-й матч серии плей-офф у «Финикса» Девина Букера и Криса Пола.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх