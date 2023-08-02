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Жена Зобнина: «Отдавала вещи людям в тяжелой ситуации. Вместо этого волонтер выкладывала фото в моей одежде. Я в шоке»

Жена Зобнина: «Отдавала вещи людям в тяжелой ситуации. Вместо этого волонтер выкладывала фото в моей одежде. Я в шоке»

По словам Рамины, волонтер в течение нескольких лет оставляла себе вещи, которые супруга полузащитника «Спартака» отправляла на благотворительность.

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