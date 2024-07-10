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ФСБ предотвратила теракт разведки Украины на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

ФСБ предотвратила теракт разведки Украины на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Также спецслужба раскрыла готовящееся нападение на руководителей подразделений Минобороны РоссииФедеральная служба безопасности предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», готовившийся украинскими спецслужбами, сообщает центр общественных связей ФСБ.

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