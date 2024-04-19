"Спящие" активизируются. Что стоит за очередной атакой на Россию - глупость или умысел?

Самое дорогое в жизни - это глупость, так как за неё приходится платить дороже всего. Вот только очень часто под глупость маскируют целенаправленные действия, направленные на разрушение нашего государства.
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