ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, бабы есть бабы. "Пять подружек про шестую так судачить не должны". А Саш - наглядный пример.Пенсионерам здесь...
  • Наталья Эрнст
    Они там все заразны - халявой...Запад доступно об...
  • Валентин Щербаков
    Надо меньше слушать басни пиндосов и гейропейцев, а всем миров уничтожить фашистский Израиль и главного жандарма мира...Израиль против вс...

"Спящие" активизируются. Что стоит за очередной атакой на Россию - глупость или умысел?

"Спящие" активизируются. Что стоит за очередной атакой на Россию - глупость или умысел?

Самое дорогое в жизни - это глупость, так как за неё приходится платить дороже всего. Вот только очень часто под глупость маскируют целенаправленные действия, направленные на разрушение нашего государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх