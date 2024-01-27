Коллекция заблуждений: 7 самых популярных мифов о курении, в которые вы до сих пор верите

Sobering

Неужели я непонятно написал? В здравом рассудке умирают курящие (я про альцгеймера, а не другие психические заболевания). А вот никогда не курившие или бросившие курить - умирают будучи лишёнными рассудка из за Альцгеймера. Это медстатистика.