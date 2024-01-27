Коллекция заблуждений: 7 самых популярных мифов о курении, в которые вы до сих пор верите

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
а разве в здравом рассудке не умирают?
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58 мин.
Sobering
Неужели я непонятно написал? В здравом рассудке умирают курящие (я про альцгеймера, а не другие психические заболевания). А вот никогда не курившие или бросившие курить - умирают будучи лишёнными рассудка из за Альцгеймера. Это медстатистика.
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53 мин.
S
Sobering
Ну конечно не все некурящие страдают от альгеймера. Но процент болеющих альгеймера очень огромен среди женщин
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52 мин.

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