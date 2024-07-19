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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о Кузнецове: «Он всегда был немного в тени, а сейчас у нас во всех заголовках. Такое внимание – лучшее лекарство от усталости»

– Третий день хоккейная Россия обсуждает возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ – по слухам, в СКА. Как вы его оцениваете? – Ничего нового не скажу – это отличная новость для нашего хоккея.

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