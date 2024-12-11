Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Челябинске

Игра завершилась со счетом 80:70 БК "Барнаул" проиграл в Челябинске. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против "Челбаскета" состоялся 10 декабря и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 70:80.
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