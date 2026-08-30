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Царьград

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Варшава предложила антисоветский альянс Германии в 1930-х годах

Варшава предложила антисоветский альянс Германии в 1930-х годах

В 1930-х Германия вела переговоры с Польшей о совместном нападении на СССР, сообщает книга историка Рольфа-Дитера Мюллера.

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