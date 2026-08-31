Обвал горы на массиве Лангтанг: как лед и камень спровоцировали суперпаводок в Непале

Череда разрушительных событий в Непале в конце августа 2026 года началась с, казалось бы, локального геологического инцидента — обрушения горного массива, — но стремительно переросла в гуманитарную катастрофу с сотнями жертв.
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