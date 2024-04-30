FT: крупнейшие автоконцерны ЕС отчитались о проблемах на фоне оттока покупателей

Крупнейшие европейские автопроизводители столкнулись со снижением спроса в первом квартале 2024 года на фоне ряда негативных факторов, включая ценовые войны, повышение процентных ставок и сокращение потребительского спроса.
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