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Юрист объяснила обоснованность решения Черногории об убежище Исмаилова

Юрист объяснила обоснованность решения Черногории об убежище Исмаилова

Прошение на предоставление убежища в Черногории Тельману Исмаилову было удовлетворено раньше выдачи приказа о задержании, поэтому решение страны было обоснованным, рассказала юрист из Черногории Надя Аль Сараи в комментарии РЕН ТВ 24 октября.

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