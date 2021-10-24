Юрист объяснила обоснованность решения Черногории об убежище Исмаилова

Прошение на предоставление убежища в Черногории Тельману Исмаилову было удовлетворено раньше выдачи приказа о задержании, поэтому решение страны было обоснованным, рассказала юрист из Черногории Надя Аль Сараи в комментарии РЕН ТВ 24 октября.