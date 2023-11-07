Рустам Минниханов посетил предприятие «Prime electric engineering» в Нукусе, Республика Узбекистан. Завод был создан по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и специализируется на производстве бытовой техники.
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