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Саша Стоун принял участие в спортивном телепроекте «Игры без границ»

Саша Стоун принял участие в спортивном телепроекте «Игры без границ»

Блогер выступил в качестве атлета из России, бросив вызов другим иностранным спортсменам. фотография представлена телеканалом ТНТБлогер с миллионной аудиторией, актер и певец Саша Стоун (Александр Зарубин), резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», принял участие в спортивном шоу на ТНТ «Игры без границ».

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