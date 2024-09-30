Саша Стоун принял участие в спортивном телепроекте «Игры без границ»

Блогер выступил в качестве атлета из России, бросив вызов другим иностранным спортсменам. фотография представлена телеканалом ТНТБлогер с миллионной аудиторией, актер и певец Саша Стоун (Александр Зарубин), резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», принял участие в спортивном шоу на ТНТ «Игры без границ».