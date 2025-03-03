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Готовьте зонты: какая погода ожидается в Москве 8 марта

Готовьте зонты: какая погода ожидается в Москве 8 марта

Пасмурно, тепло и сыро — именно такой будет погода в столице на этой неделе. Как сообщили в Гидрометцентре, днем температура в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы — до +6, а к концу недели — до +10.

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