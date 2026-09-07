"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс

С потерями, на нервах и каким-то чудом трудное лето 2026 года Донбасс пережил, однако же впереди не менее трудная осень и, что важнее, зима.
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