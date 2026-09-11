Сегодня, 11 сентября, в 09:05 в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
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