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ПВО сбила 69 дронов над Москвой: мэр Собянин сообщает детали атаки

ПВО сбила 69 дронов над Москвой: мэр Собянин сообщает детали атаки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной работе ПВО, отразившей массовую атаку 69 дронов, направленных на столицу.

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