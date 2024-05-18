Вчера была важная поездка в Армавир, времени на писанину было мало, поэтому свои эмоции по поводу распространения видосиков и фото результатов применения вражеских БПЛА выразила кратко и жëстко.
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Вчера была важная поездка в Армавир, времени на писанину было мало, поэтому свои эмоции по поводу распространения видосиков и фото результатов применения вражеских БПЛА выразила кратко и жëстко.