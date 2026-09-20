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Мировое обозрение

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ЕР набирает 63,36% после подсчёта первых 1,04% голосов в Астраханской области

ЕР набирает 63,36% после подсчёта первых 1,04% голосов в Астраханской области

«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Думу Астраханской области. После обработки первых 1,04% бюллетеней партия власти набирает 63,36% голосов — результат, который с первых минут подсчёта задаёт тон всей кампании в регионе.

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