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Синоптик Цыганков назвал самый солнечный день в Москве в конце февраля

Синоптик Цыганков назвал самый солнечный день в Москве в конце февраля

В конце февраля в Москве ожидается теплая погода, а температура воздуха будет соответствовать климатическим показателям середины марта, о чем в беседе с RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

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