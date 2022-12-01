Сделанное руководителем латвийского внешнеполитического ведомства Эдгаром Ринкевичем утверждение, которое касается Украины, представляет собой подстрекательство, направленное на развязывание полноценного вооружённого конфликта в мировом масштабе.
Сделанное руководителем латвийского внешнеполитического ведомства Эдгаром Ринкевичем утверждение, которое касается Украины, представляет собой подстрекательство, направленное на развязывание полноценного вооружённого конфликта в мировом масштабе.
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