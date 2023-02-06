Чтобы ослабить хватку Путина, Европа запрещает российское дизельное топливо

Европейский союз совместно со странами G7 и Австралией готовится в это воскресенье, 5 февраля, запустить вторую часть своего плана, запретив импорт очищенных российских нефтепродуктов, в основном дизельного топлива, а также керосина и мазута.
Европейский союз совместно со странами G7 и Австралией готовится в это воскресенье, 5 февраля, запустить вторую часть своего плана, запретив импорт очищенных российских нефтепродуктов, в основном дизельного топлива, а также керосина и мазута.
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