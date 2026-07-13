Какие гарантии "коалиция желающих" предоставит Украине

На саммите "коалиции желающих" в Париже более 25 глав государств, включая Зеленского, обсудят гарантии безопасности для Украины, выделение 70 миллиардов евро военной помощи и лицензионное производство ракет Patriot на украинской территории при поддержке СШАВ понедельник в Париже состоится саммит "коалиции желающих".
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