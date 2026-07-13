Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Какие гарантии "коалиция желающих" предоставит Украине

Какие гарантии "коалиция желающих" предоставит Украине

На саммите "коалиции желающих" в Париже более 25 глав государств, включая Зеленского, обсудят гарантии безопасности для Украины, выделение 70 миллиардов евро военной помощи и лицензионное производство ракет Patriot на украинской территории при поддержке СШАВ понедельник в Париже состоится саммит "коалиции желающих".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии