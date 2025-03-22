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Царьград

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"Читаю молитву у его кровати": журналистка Маргарита Симоньян переживает за супруга Тиграна Кеосаяна, лежащего в коме

"Читаю молитву у его кровати": журналистка Маргарита Симоньян переживает за супруга Тиграна Кеосаяна, лежащего в коме

На своей странице в социальной сети Маргарита разместила текст молитвы, которую читает утром, вечером и у постели мужа.

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