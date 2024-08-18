Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинских войск и западных наемников.
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