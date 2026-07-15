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Журнал «Профиль»

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Переговоры по Украине, санкции США, "страшилки" Литвы: о чем говорил Песков

Переговоры по Украине, санкции США, "страшилки" Литвы: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал перспективы украинского урегулирования, заявления Литвы и Латвии, а также ситуацию с паводками в Свердловской области.

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