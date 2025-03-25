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Царьград

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Врач Мясников рассказал, в каком случае лекарство может стать ядом

Врач Мясников рассказал, в каком случае лекарство может стать ядом

Эксперт напомнил о необходимости следовать жёстким правилам при приёме медикаментов.В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников напомнил зрителям о важности соблюдения правил приёма лекарственных препаратов.

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