Актриса Борщёва рассказала о роли Светланы Масляковой в КВН

Актриса, звезда Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва вспоминает Светлану Маслякову как строгого и влиятельного режиссёра, чья работа оставалась преимущественно за кулисами игры.
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