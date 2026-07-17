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Актриса Борщёва рассказала о роли Светланы Масляковой в КВН

Актриса Борщёва рассказала о роли Светланы Масляковой в КВН

Актриса, звезда Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва вспоминает Светлану Маслякову как строгого и влиятельного режиссёра, чья работа оставалась преимущественно за кулисами игры.

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