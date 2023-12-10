Пусть другие воюют: украинцы бегут из страны, опасаясь гибели на фронте Юлия СоколоваОфициальные запросы Украины к США и Европе на поставку нового вооружения и боеприпасов выглядят бессмысленными в то время, когда дефицит живой силы в армии страны достигает критического уровня.