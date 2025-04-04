БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Таймес выполняет задание вонючих дерьмократов пидорасов свалить доню трампа да и уши старого больного пидора торчат.«Троянский конь» ...
  • Амара Карпова
    Горькая правда💯💯💯Россия царей, ген...
  • Амара Карпова
    Скорей бы передоз!!!"У Зеленского рез...

А чем мы завтра будем воевать?

А чем мы завтра будем воевать?

Вопрос по существу. Сегодня военный мир меняется, да так, что голова идет кругом. Меняются тактические приемы, меняются виды вооружений, общее устаревание идет просто катастрофическими темпами, и сказать, куда мы придем лет через пять, очень сложно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх