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Пронедра

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Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник

Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник

Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник Ирина ВальковаКаждый год в ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещенский сочельник — один из самых важных праздников в церковном календаре.

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