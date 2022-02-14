Параллельные миры: реальность или выдумка?

Новый сериал «Очень странные дела» — не просто ностальгическая картина, отбрасывающая нас назад в 80-е, а особое видение гипотезы о существовании параллельных вселенных, которое во многом совпадает с видением современной науки.
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